2021/12/30 | 22:02 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بنك بريطاني يحول ملايين الدولارات لعملائه عن طريق الخطأ في عيد الميلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/30 | 22:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنك بريطاني يحول ملايين الدولارات لعملائه عن طريق الخطأ في عيد الميلاد) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنك بريطاني يحول ملايين الدولارات لعملائه عن طريق الخطأ في عيد الميلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).