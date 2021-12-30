مكتب القائد العام : نحتاج لطيران التحالف لضرب بقايا داعش الارهابي

2021/12/30 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس، الحاجة لمستشاري التحالف الدولي في 4 مجالات، وفيما حدد أماكن تواجدهم، أكد الحاجة لطيران التحالف للاستمرار بضرب بقايا عصابات داعش الإرهابية.وقال الناطق باسم […]

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