الخارجية الأميركية تكشف مستجدات المحادثات الإيرانية

2021/12/30 | 22:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للحرة، الخميس، أن الجولة الثامنة من محادثات فيينا ستتوقف اليوم وسيعود الوفد الأميركي إلى واشنطن على أن يرجع إلى فيينا في الثالث من يناير لاستئناف المحادثات.

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