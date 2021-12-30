في اتصال خاص مع بغداد اليوم.. زوجة الشهيد ياسر الجوراني تنفي كل ما ينشر على حسابها بالفيسبوك- عاجل

2021/12/30 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت زوجة الشهيد ياسر الجوراني، اليوم الخميس، كل ما ينشر على حسابها في موقع الفيسبوك.

وقالت زوجة العقيد في جوازات الاعظمية، الشهيد ياسر الجوراني، في اتصال خاص مع (بغداد اليوم) إن "حسابها على موقع فيسبوك تعرض للاختراق من قبل هكرز".

ونفت "كل ما ينشر على حسابها في الفيسبوك"، مبينة أنهم "الآن في مراسم العزاء".

وفي وقت سابق تعرض حسابها إلى هجوم من قبل عناصر التنظيم الارهابي بعد استشهاده زوجها ياسر.

وتعرض العقيد ياسر الجوراني مع 3 من رفاقه قبل اسبوعين للاختطاف من قبل عناصر داعش اثناء رحلة صيد قرب بحيرة حمرين وبث التنظيم على منصات مقربة منه في وقت لاحق صورا تظهر استشهاد العقيد.

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