مطلوب للعدالة يرتكب مجزرة في بابل

2021/12/30 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن مطلوبا للعدالة قتل عائلته بالكامل واصاب منتسبين اشتبكوا معه في محافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "واجبا امنيا لمطلوب ضمن قضاء جبلة في بابل تم تحديد موقعه وارسال قوة مدنية راجلة للقبض عليه".

وأضاف أن "القوة تم كشفها من قبل المطلوب الذي قام بالرمي على المنتسبين مااسفر عن اصابتهم".

وأكد أنه "على الفور تم الانسحاب واستدعاء قوة من سوات، وقام ايضا بالرمي عليهم وطلبت القوة تسليم نفسه ، الا انه لم يخضع لطلب القوة".

وأوضح أن "المطلوب قام بقتل 12 شخصا من عائلته بطلق في منطقة الرأس، ومن ثم انتحار ايضا من سلاحه بطلقة واحدة في منطقة الرأس".

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