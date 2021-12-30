بابل.. مطلوب بتهمة الإرهاب يرتكب مجزرة في عائلته.. مقتل 18 شخصاً

2021/12/30 | 22:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أقدم مطلوب بتهمة الارهاب في محافظة بابل، على قتل عدد من أفراد أسرته، بعد اشتباكات مع القوات الأمنية في مدينة جبلة.

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وبحسب مصادر ميدانية، فإن أحد المطلوبين بتهمة الارهاب، اشتبك مع قوة أمنية قدمت لاعتقاله، غير أنه واجهها بالسلاح، مما أدى في النهاية إلى مقتل 18 شخصاً من أفراد عائلة المطلوب، وإصابة اثنين من القوات الأمنية.

وبحسب تلك المصادر، فإن من بين المقتولين 12 طفلاً عثر عليهم مقتولين، داخل الدار.

ولم يصدر من القوات الأمنية، أي تعليق لغاية الآن.

بدورها أفادت مصادر ميدانية، بأن المطلوب بتهمة الارهاب هو من أقدم على قتل 12 طفلاً من أهل داره، عبر إطلاق النار في منطقة الرأس.

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