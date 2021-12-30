وزارة عراقية: زيارة مرتقبة إلى تركيا لمناقشة الإطلاقات المائية

2021/12/30 | 22:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الخميس، عن زيارة مرتقبة لوفد فني عراقي إلى تركيا لمناقشة الإطلاقات المائية.وذكرت الوزارة العراقية، اليوم الخميس، أنه في ظل الوضع الحالي لشح المياه، وجهود وزارة الموارد المائية الرامية إلى وضع …

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