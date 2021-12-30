بمواصفات متطورة.. جهاز جديد ينضم لعائلة Galaxy يعمل مع شبكات 5G

2021/12/30 | 22:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيعمل الجهاز مع شبكات 5G وشبكات الإنترنت الاسلكية بكفاءة عالية.

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