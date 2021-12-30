2021/12/30 | 22:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتصوير: حسين الونانرصدت عدسة وكالة الأنباء العراقية (واع)، التحضيرات الجارية للاحتفال برأس السنة الميلادية في العاصمة بغداد.وبدت مظاهر الزينة واضحة، فيما برزت شجرة الميلاد وسط العاصمة محملة بالأضواء والزينة تحذوها أمنيات العراقيين بعام جديد يعم فيه الأمن والآمان والتحسن الاقتصادي على ربوع الوطن من شماله لجنوبه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدسة (واع) ترصد تحضيرات الاحتفال برأس السنة الميلادية في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدسة (واع) ترصد تحضيرات الاحتفال برأس السنة الميلادية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).