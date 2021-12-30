الثابت والمتغيّر في خط سير الرئيس - علي البعزاوي

2021/12/30 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_البعزاوي منذ قدومه لقصر قرطاج واعتلائه سدة الرئاسة اعتبر حزب العمال الرئيس قيس سعيد جزءا لا يتجزا من منظومة العمالة والاستغلال رغم انه جاء من ” خارج السيستام ” وذلك بالنظر إلى الفكر المحافظ الذي يحمله ومختلف المواقف التي عبّر عنها سواء خلال حملته الانتخابية أو في مناسبات أخرى أو من خلال سلوكه السياسي، حيث لم يقدّم مشاريع قوانين أو مقترحات من شأنها تأكيد تباينه مع المنظومة.الرجل ظل منسجما مع السائد ......





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