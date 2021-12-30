حكايات من الفولكلور الكردي-حلم الحاكم - ماجد الحيدر

2021/12/30 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر الحكاية الثامنةحلم الحاكميحكى أن حاكماً رأى حلماً مزعجاً وغريباً فأعلن عن جائزة مقدارها كيس من الذهب لمن يحزر مضمون حلمه.



تزاحم الناس على ديوان الحاكم وكل منهم يقول شيئاً لكن الأيام مضت دون أن يصل أحد الى الجواب الصحيح.لم يبق إلا شيخ عجوز يسكن إحدى القرى القريبة فقالت له زوجته:- لم لا تذهب الى ديوان الحاكم وتدلي برأيك.



لن تخسر شيئاً.



ربما صح كلامك وحصلت على كيس الذهب.



- كلا ......





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