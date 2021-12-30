دعوة البعيدين . . إسقاط فرض - حكمة اقبال

2021/12/30 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمة_اقبال ها قد مر أكثر من شهر على إنعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي العراقي الحادي عشر، والآن يمكن القول "راحت السكرة وجاءت الأسئلة"، والأسئلة كثيرة بالطبع، ولكن عموماً لا يمكن الحصول على الإجابات.



ومثل كل مرة فالإبتهاج بنهاية "ناجحة" هو الشكل الطاغي على إعلام الحزب ومنظماته، وهم على حق من وجهة نظرهم، ولكن للحقيقة دائماً وجوه أخرى، إذا نظرنا من زوايا مختلفة.من جديد وجّه المؤتمر "نداء الى الرفاق الذين يقفو ......





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