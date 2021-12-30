قتلى وجرحى خلال محاولات الأمن فض احتجاجات السودان

2021/12/30 | 22:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان، إن أربعة أشخاص قُتلوا خلال احتجاجات يوم الخميس.

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