توجيه عاجل من وزير الداخلية بشأن حادثة بابل

2021/12/30 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بابلافاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان وزير الداخلية عثمان الغانمي اصدر توجيها بشأن حادثة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "وزير الداخلية وجه بفتح تحقيق موسع في حادثة جبلة بمحافظة بابل".

وكان مصدر امني بمحافظة بابل افاد، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة مجزرة المحافظة الى 17 شهيدا، فضلا عن مقتل المطلوب الذي ارتكب الجريمة.

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