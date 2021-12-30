2021/12/30 | 22:45 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رغم دعوات المنع.. استعدادات للاحتفال برأس السنة الميلادية في كربلاء) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: CdlZtJ0TwpU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رغم دعوات المنع.. استعدادات للاحتفال برأس السنة الميلادية في كربلاء) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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