إسرائيل تتصرف بمنطق العصابة لا الدولة - نهاد ابو غوش

2021/12/30 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش تقدم إسرائيل نفسها للعالم وللغرب خاصة على أنها دولة ديمقراطية، بل واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهي غالبا ما تحظى بالثناء والإشادة من قبل قادة الدول الرأسمالية الغربية وآخرهم المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل التي ودعت عهدها الطويل في الحكم بزيارة تضامنية لإسرائيل جددت فيها تعاطفها مع هذه الدولة المارقة ووصفتها بأنها واحة الديمقراطية وسط "محيط هائج".وكما أن الديمقراطيات الغربية البر ......





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