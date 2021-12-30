عمليات بابل تروي تفاصيل مجزرة الحلة (أسماء)

2021/12/30 | 23:15 - المصدر: بغداد اليوم

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🔻عمليات امن بابل

بالساعه 1500 من هذا اليوم وبعد ورود معلومات الى استخبارات جبلة تفيد بتواجد مطلوبين عدد 2 في منطقه الرشايد في دار المدعو رحيم كاظم عياده الغريري حيث خرجت مفرزه استخبارات جبله الى المكان المعني وعند وصولهم الى البيت قام صاحب البيت باطلاق النار على مفرزه الاستخبارات وبعدها وحسب اقوال ضابط استخبارات جبلة تم الاتصال بالسيد قاضي جبلة واخذ الموافقات وبعدها تم توجيه نداء الى مفارز سوات حيث حضرت مفارز سوات الى المكان المعني قامت بتطويق البيت وحصلت مواجهات بينهم وبين صاحب الدار اعلاه ولم يقوم صاحب البيت بتسليم نفسه علما ان صاحب البيت اصاب منتسبين عدد اثنين بطلق ناري احدهم في ساقه والثاني خدش في جسمه .بالساعة 1900 انتهت المواجهات بينه وبين قوة سوات وتبين بعدها واثناء دخول القوة الى دار وجدو جميع العائلة مقتولة.حضرت مفارز الأدلة الجنائية لمكان الحادث بصحبة السيد قاضي التحقيق وتم اجراء الكشف على الحادث.تم التوصل الى عدد المقتولين والبالغ عددهم 20 تم التوصل الى بعض الاسماء المقتولة وهم كل من 1.



رحيم كاظم عيادة الغريري2.



سلام رحيم3.



كريم رحيم4.



فراس رحيم5.



ايوب رحيم6.



ابتسام رحيم7.



ديانه رحيم8.



يسرى احمد - زوجة رحيم9.



شيماء هلال - زوجه سلام10.



عبد الله سلام 11.



سعد سلام 12.



عنود سلام 13.



انوار سلاممع العرض ان ديانه لديها طفلينوابتسام لديها 4 اطفالمع التقدير..

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