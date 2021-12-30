الموارد المائية: زيارة مرتقبة لوفد عراقي الى تركيا لمناقشة ملف المياه

2021/12/30 | 23:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، عن زيارة مرتقبة لوفد عراقي الى تركيا الشهر المقبل لبحث ملف الاطلاقات المائية من حصة العراق والواقع الخزني للسدود التركية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "في ظل الوضع الحالي لشحة المياه، وجهود وزارة الموارد المائية الرامية الى وضع الحلول الناجعة والمستدامة لمعالجة هذه الازمة الحيوية، اجرى وزير الموارد المائية المبعوث الخاص لرئيس الوزراء اتصالا هاتفيا مع المبعوث الخاص للرئيس التركي فيصل اوروغلو".

وأضاف البيان انه "جرى خلال الإتصال مناقشه تحديات الجفاف وسبل تقديم الدعم باطلاقات المياه للعراق"، مشيرا الى ان "المبعوث التركي ابدى استعداد تركيا الكامل لدعم العراق وكذلك استعداد الجانب التركي لعقد جولة مباحثات على المستويين الفني والوزاري بين البلدين".

وأفاد انه "تم الاتفاق على زيارة وفد فني عراقي الى تركيا خلال الشهر القادم لمناقشة الأطلاقات المائية والاطلاع على واقع الخزن في السدود التركية والمشاريع التركية وخطه تشغيل السدود خلال الفترة القادمة لغرض تقاسم الضرر نتيجة لحالات الشحة التي اصابت حوضي دجلة والفرات".

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