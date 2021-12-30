2021/12/30 | 23:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على

تثبيت العقود بجميع الوزارات ممن خدموا

أكثر من 5 سنوات.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن

ناظم في مؤتمر صحفي، إن "مجلس الوزراء

صوت على تثبيت موظفي العقود بجميع

الو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. تثبيت جميع موظفي العقود ممن لديهم خدمة 5 سنوات فأكثر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. تثبيت جميع موظفي العقود ممن لديهم خدمة 5 سنوات فأكثر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).