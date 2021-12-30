2021/12/30 | 23:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل - واعأعلنت قيادة عمليات بابل، اليوم الخميس، عن استشهاد 20 مدنياً في حادثة بابل الإجرامية.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بالساعة 15:00 من اليوم الخميس، وبعد ورود معلومات الى استخبارات جبلة تفيد بتواجد مطلوبين أثنين في منطقة الرشايد في دار المدعو رحيم كاظم عيادة الغريري حيث خرجت مفرزة استخبارات جبلة الى المكان المعني وعند وصولهم الى البيت قام صاحب البيت باطلاق النار على المفرزة".وأضافت: "بعدها وحسب اقوال ضابط استخبارات جبلة تم الاتصال بقاضي جبلة واخذت الموافقات وبعدها تم توجيه نداء الى مفارز سوات لتتوجه الى المكان المعني، إذ قامت بتطويق البيت وحصلت مواجهات بينهم وبين صاحب الدار اعلاه، ولم يقبل صاحب البيت بتسليم نفسه علما ان صاحب البيت اصاب منتسبين أثنين بطلق ناري احدهم في ساقه والثاني تسبب بجروح بسيطة".وتابعت أنه "بالساعة 19:00 انتهت المواجهات بينه وبين قوة سوات وتبين بعدها واثناء دخول القوة الى داره، إن جميع افراد عائلته قد استشهدوا".ولفتت إلى أن "مفارز الأدلة الجنائية حضرت إلى مكان الحادث برفقة قاضي التحقيق وتم اجراء الكشف على الحادث، وتم التأكد من استشهاد 20 شخصاً".وبينت أنه "تم التوصل إلى بعض أسماء الذين استشهدوا وهم كل من :1.انوار سلام2.سلام رحيم3.كريم رحيم4.فراس رحيم5.ايوب رحيم6.ابتسام رحيم7.ديانا رحيم8.يسرى احمد - زوجة رحيم9.شيماء هلال - زوجه سلام10.عبد الله سلام 11.سعد سلام 12.عنود سلام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد 20 مدنياً في حادثة بابل الإجرامية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد 20 مدنياً في حادثة بابل الإجرامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).