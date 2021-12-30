بابل.. مطلوب بتهمة الإرهاب يرتكب مجزرة في عائلته

2021/12/30 | 23:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر مطلع، الخميس، بأن المطلوب بتهمة الارهاب اقدم على قتل عدد من أفراد أسرته، بعد اشتباكات مع القوات الأمنية في مدينة جبلة في محافظة بابل.

وأكد المصدر ان أحد المطلوبين بتهمة الارهاب، اشتبك مع قوة أمنية قدمت لاعتقاله، غير أنه واجهها بالسلاح، مما أدى في النهاية إلى مقتل 18 شخصاً من أفراد عائلة المطلوب، وإصابة اثنين من القوات الأمنية

كما اقدم المطلوب بتهمة الارهاب على قتل 12 طفلاً من أهل داره، عبر إطلاق النار على رؤسهم .

واعلنت مفارز الامن بعض اسماء المقتولين :1.



رحيم كاظم عيادة الغريري2.



سلام رحيم3.



كريم رحيم4.



فراس رحيم5.



ايوب رحيم6.



ابتسام رحيم7.



ديانه رحيم8.



يسرى احمد – زوجة رحيم9.



شيماء هلال – زوجه سلام10.



عبد الله سلام11.



سعد سلام12.



عنود سلام13.



انوار سلاممع العرض ان ديانه لديها طفلينوابتسام لديها 4 اطفال

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