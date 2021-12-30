مقتل 20 شخصا وجريحين خلال عملية اعتقال مطلوبين في بابل

2021/12/30 | 23:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بابل، الخميس، مقتل 20 شخصا وجرح منتسبين اثنين خلال عملية اعتقال مطلوبين اثنين في في منطقة الرشايد بالمحافظة.

وقالت القيادة في بيان اليوم، (30 كانون الاول 2021)، انه "بالساعة 1500 من هذا اليوم وبعد ورود معلومات الى استخبارات جبلة تفيد بتواجد مطلوبين عدد 2 في منطقة الرشايد في دار المدعو رحيم كاظم عياده الغريري حيث خرجت مفرزة استخبارات جبله الى المكان المعني وعند وصولهم الى البيت قام صاحب البيت باطلاق النار على مفرزة الاستخبارات".

وأضاف البيان، انه "وبعدها وحسب اقوال ضابط استخبارات جبلة تم الاتصال بالسيد قاضي جبلة واخذ الموافقات وبعدها تم توجيه نداء الى مفارز سوات حيث حضرت مفارز سوات الى المكان المعني، وقامت بتطويق البيت وحصلت مواجهات بينهم وبين صاحب الدار اعلاه ولم يقوم صاحب البيت بتسليم نفسه، علما ان صاحب البيت اصاب منتسبين عدد اثنين بطلق ناري احدهم في ساقه والثاني خدش في جسمه" .

وتابع، انه "بالساعة 1900 انتهت المواجهات بينه وبين قوة سوات وتبين بعدها واثناء دخول القوة الى دار وجدوا جميع العائلة مقتولة".

وبينت قيادة عمليات بابل انه "حضرت مفارز الأدلة الجنائية لمكان الحادث بصحبة قاضي التحقيق وتم اجراء الكشف على الحادث، وتم التوصل الى عدد المقتولين والبالغ عددهم 20، وفيما يلي بعض الاسماء المقتولة وهم كل من:-

1.



رحيم كاظم عيادة الغريري

2.



سلام رحيم

3.



كريم رحيم

4.



فراس رحيم

5.



ايوب رحيم

6.



ابتسام رحيم

7.



ديانه رحيم

8.



يسرى احمد - زوجة رحيم

9.



شيماء هلال - زوجه سلام

10.



عبد الله سلام

11.



سعد سلام

12.



عنود سلام

13.



انوار سلام

مع العرض ان ديانه لديها طفلين، وابتسام لديها 4 اطفال"، وفقا للبيان.

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