2021/12/30 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنقل وكالة (بغداد اليوم)، صوراً من مجلس عزاء الشهيد ياسر الجوراني في بغداد.وتعرض العقيد ياسر الجوراني مع 3 من رفاقه قبل اسبوعين للاختطاف من قبل عناصر داعش اثناء رحلة صيد قرب بحيرة حمرين وبث التنظيم على منصات مقربة منه في وقت لاحق صورا تظهر استشهاد العقيد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد اليوم تنقل صوراً من مجلس عزاء الشهيد ياسر الجوراني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد اليوم تنقل صوراً من مجلس عزاء الشهيد ياسر الجوراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).