بعد شائعات مصرع 10 أشخاص.. أربيل تنفي نشوب حريق في أحد الفنادق

2021/12/31 | 00:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت مديرية الدفاع المدني في أربيل، اليوم الخميس، نشوب حريق في أحد الفنادق، ومقتل 10 أشخاص، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (30 كانون الأول 2021): إنه "لا صحة للشائعات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والمرفقة بمجموعة من الصور بشأن اندلاع حريق في أحد الفنادق وإصابة ٧ أشخاص، ونؤكد أن هذا الخبر لا أساس له في الواقع".

وكانت مواقع خبرية، تحدثت عن مقتل 10 أشخاص، بينهم 7 نساء، بسبب حريق نشب في أحد الفنادق بمحافظة أربيل.

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