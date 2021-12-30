الفريق الفريجي يؤكد استمراراً القوات الامنية في ملاحقة فلول داعش

2021/12/31 | 00:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الفريق الفريجي، اليوم الخميس، استمراراً القوات الامنية في ملاحقة تنظيم داعش الإرهابي حيث تمكنت القطعات خلال الـ ( ٤٨ ) ساعة الماضية مما يلي :-

١.



القاء القبض وفق المادة ١/٤ ارهاب عدد ( ٣) .٢.



إلقاء القبض وفق مواد قانونية اخرى (١٠)٣.



العثور على (٨) قنبرة هاون مختلفة٤.



العثور على (٩) عبوة ناسفة .٥.



العثور على اعتدة مختلفة عدد ( ٨).٦.



عمليات المداهمة والتفتيش الليلية (٣٤) والنهارية (٤٣).٧.



العثور على عجلة عدد (٢) .

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