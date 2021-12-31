2021/12/31 | 00:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IU-71ffPRU4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظة مراسم رفع علم العراق في الانبار تثلج قلوب العراقيين | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لحظة مراسم رفع علم العراق في الانبار تثلج قلوب العراقيين | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).