مجلس الوزراء يعلن عن

2021/12/31 | 00:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية

الخمسين لمجلس الوزراء، وتمت فيها

مناقشة تطورات الأحداث في البلاد، وبحث

الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال،

وإصدار القرارات والتوصي

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