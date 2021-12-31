تعرّف على أغلى السوائل سعراً في العالم

2021/12/31 | 00:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتنافس الشركات العالمية في استخراج المعادن والمجوهرات والأحجار الكريمة من المناجم المنتشرة حول العالم، والتي قد يُستخدم بعضها غطاء نقديا لاقتصاد تلك الدول كسبائك الذهب.وبالرغم من ارتفاع سعر تلك المعادن الثمينة في الأسواق العالمية، فإن هناك مجموعة من السوائل التي يتم استخلاصها معملياً أو عبر استخراجها من الطبيعة قد تكون مكلفة أيضاً.وفيما يلي نستعرض أبرز السوائل الأغلى سعراً حول العالم:1- الزئبق: وهو أحد المعادن السائلة، ويتم استخلاصه من كبريتيد الزئبق المستخرج من باطن الأرض، وذلك عبر عزله معملياً بمروره بعدة عمليات كيميائية، ويصل سعر اللتر الواحد إلى 900 دولار.2- عطر شانيل: ويُعتبر أشهر وأغلى العطور الفرنسية العالمية، ويعود إنتاجه لعشرينات القرن الماضي على يد الكيميائي الفرنسي "إرنست"، وقد تم إنتاج 5 زجاجات منه فقط، حيث يبلغ سعر اللتر الواحد 6.9 ألف دولار.3- سم أفعى الكوبرا الملك: ويتم استخلاصه عبر حلب تلك الأفعى المميتة، حيث يحتوي على بروتين خام يُستعمل لتصنيع مسكن الألم المعروف باسم "أوهانين"، وهو أقوى تأثيراً من المورفين بنحو 20 مرة، ويبلغ سعر الجالون الواحد 153 ألف دولار.4- الأنسولين: وهو هرمون يفرزه البنكرياس، مسؤول عن تحويل الكربوهيدرات إلى سكريات، ويتم وصفه لمرضى السكري لعلاج الخلل في نسبة السكر في الـدم، ويبلغ سعر اللتر الواحد 4 آلاف دولار.5- دمـاء سرطان حدوة الحصان الأزرق: ويتم استخلاصه من سرطان "حدوة الحصان" الذي يعيش في المياه الضحلة، ويتميّز بلون أزرق برّاق لاحتوائه على بروتين hemocyanin المسؤول عن نقل الأكسجين للـدم، ويبلغ سعر الجالون الواحد 59 ألف دولار.6- حبر الطابعات الأسود: ويكلّف تغيير عبوة حبر الطابعات الأسود أكثر من ثلث ثمن الطابعة نفسها، حيث تجني الشركات المنتجة للطابعات أموالاً طائلة من بيع الأحبار المخصصة لكل علامة تجارية، وقد يصل سعر الجالون الواحد إلى 2.7 ألف دولار.7- الـدم البشري: عادةً ما يتم التبرّع به في حالة مطابقة فصيلة دمـ المتبرع للمريض، ولكن هناك بعض بنوك الدم التجارية التي تشتريه مقابل 1500 دولار للجالون الواحد.8- طلاء الأظافر: تُقدم الشركات المنتجة لطلاء الأظافر المستخدم في التجميل على تعبئته في عبوات صغيرة الحجم وسميكة، وذلك لارتفاع سعر مادة Nitrocellulose التي تدخل في تصنيعه، حيث يبلغ سعر الجالون الواحد 890 دولارا.9- حمض GHB: وهو حمض جاما هيدروكسي بيوتيريك الذي ينتجه الدماغ لتنظيم عملية النوم والاستيقاظ، ويُستخدم في التخدير ويُعد من أكثر المواد إدماناً عند تعاطيه باستمرار، ويبلغ سعر اللتر الواحد 600 دولار.10- سم العقارب: وتختلف درجة خطورة السم حسب النوع، حيث يوجد أكثر من 200 نوع من العقارب السامة حول العالم، ويصل سعر اللتر الواحد إلى 10 آلاف دولار.

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