محافظ بابل لـ السومرية نيوز: ما حدث في جبلة حادث جنائي

2021/12/31 | 00:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد محافظ بابل حسن منديل، الجمعة، أن ما حصل في ناحية "جبلة" من مقتل 12 شخصاً هو حادث جنائي بحت.

وقال منديل في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "لا توجد اصابات في صفوف القوات الامنية والجهات الحكومية متواجدة في مكان الحادث وهناك معلومات ندقق بها لان الصورة غير واضحة بشكل كبير وهناك بعض الملابسات سيتم تفكيكها خلال الايام المقبلة".

وأضاف أن "الموضوع ليس طائفياً وما حدث هو حادث جنائي بحت وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة".

وكان مصدر أمني أفاد، أمس الخميس، بأن مطلوباً قتل 12 شخصاً من عائلته وانتحر في محافظة بابل.

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