جريمة مروّعة في بابل.. مطلوب يقتل 20 شخصًا من عائلته

2021/12/31 | 00:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت قيادة عمليات محافظة بابل، عن جريمة قتل مروعة بحق عائلة كاملة في ناحية جبلة بمحافظة بابل قام بها أحد المطلوبين للقوات الأمنية قبل أن ينتحر.

وبحسب بيان القيادة الذي حصل "ألترا عراق"، على نسخة منه، إنّه "بعد ورود معلومات إلى استخبارات جبلة تفيد بتواجد مطلوبين عدد 2 في منطقة الرشايد في دار المدعو رحيم كاظم عيادة الغريري، خرجت مفرزة استخبارات إلى المكان المعني، مبينًا أنّه "عند وصولهم إلى البيت قام صاحب البيت بإطلاق النار على مفروزة الاستخبارات".

وأضاف البيان: "بعدها وحسب أقوال ضابط استخبارات جبلة تم الاتصال بقاضي جبلة وأخذ الموافقات ليتمّ توجيه نداء إلى مفارز سوات لتقوم بتطويق البيت، مشيرًا إلى "مواجهات حصلت بينهم وبين صاحب الدار أعلاه ولم يقم صاحب البيت بتسليم نفسه، فضلًا عن أنه قام بإصابة منتسبين اثنين بطلق ناري أحدهم في ساقه والثاني خدش في جسمه".

ووفقًا للبيان، فإن "المواجهة انتهت بين صاحب المنزل وقوة سوات ليتبيّن بعدها أثناء دخول القوة إلى الدار وجود جميع العائلة مقتولة، موضحًا أنّ "مفارز الأدلة الجنائية حضرت لمكان الحادث بصحبة قاضي التحقيق وتم إجراء الكشف على الحادث".

ولفت البيان إلى أنه "تم التوصل إلى عدد المقتولين والبالغ عددهم 20 وبعض أسماء الضحايا جاءت كالتالي:

1.



رحيم كاظم عيادة الغريري "القاتل المنتحر".

2.



سلام رحيم

3.



كريم رحيم

4.



فراس رحيم

5.



أيوب رحيم

6.



ابتسام رحيم

7.



ديانا رحيم

8.



يسرى أحمد - زوجة رحيم

9.



شيماء هلال - زوجة سلام

10.



عبد الله سلام

11.



سعد سلام

12.



عنود سلام

13.



أنوار سلام

وأشار البيان إلى أنّ "الضحية المدعوة ديانا ابنة القاتل لديها طفلان، و الضحية ابتسام ابنة القاتل لديها 4 أطفال".

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه بفتح تحقيق في حادثة جبلة بمحافظة بابل.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، قوله، إنّ "جريمة جبلة ارتكبها إرهابي بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية قتل جميع أفراد عائلته، مبينًا أنّ "الإرهابي قتل نفسه بعد قتل جميع أفراد عائلته".

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