بغداد اليوم تنشر القصة الكاملة لمجزرة بابل

2021/12/31 | 00:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أظهرت برقية امنية صادرة عن عمليات بابل، اليوم الخميس، تفاصيل مجرة جبلة في محافظة بابل.

وذكرت في البرقية: "بالساعة 1500 من هذا اليوم وبعد ورود معلومات الى استخبارات جبلة تفيد بتواجد مطلوبين عدد 2 في منطقة الرشايد في دار المدعو رحيم كاظم عيادة الغريري حيث خرجت مفرزة استخبارات جبلة الى المكان المعني وعند وصولهم الى البيت قام صاحب البيت باطلاق النار على مفرزة الاستخبارات".

وأضافت انه "حسب اقوال ضابط استخبارات جبلة تم الاتصال بقاضي جبلة واخذ الموافقات وبعدها تم توجيه نداء الى مفارز سوات حيث حضرت الى المكان المعني وقامت بتطويق البيت وحصلت مواجهات بينهم وبين صاحب الدار اعلاه ولم يقوم صاحب البيت بتسليم نفسه"، مشيرة الى ان"صاحب البيت اصاب منتسبين عدد اثنين بطلق ناري احدهم في ساقه والثاني خدش في جسده ".

ولفتت الى انه "الساعة 1900 انتهت المواجهات بينه وبين قوة سوات وتبين بعدها واثناء دخول القوة الى دار وجدوا جميع العائلة مقتولة وحضرت مفارز الأدلة الجنائية لمكان الحادث بصحبة قاضي التحقيق وتم اجراء الكشف على الحادث".

وأشارت الى انه "تم التوصل الى عدد المقتولين والبالغ عددهم 20 وادناه أسماء بعض منهم هم كل من:

1.



رحيم كاظم عيادة الغريري

2.



سلام رحيم

3.



كريم رحيم

4.



فراس رحيم

5.



ايوب رحيم

6.



ابتسام رحيم

7.



ديانه رحيم

8.



يسرى احمد - زوجة رحيم

9.



شيماء هلال - زوجه سلام

10.



عبد الله سلام

11.



سعد سلام

12.



عنود سلام

13.



انوار سلام

مع العلم ان ديانه لديها طفلين

وابتسام لديها 4 اطفال

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