محافظ بابل يعلن تشكيل لجنة تحقيقية لكشف أسباب مجزرة كوثا

2021/12/31 | 00:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن محافظ بابل حسن منديل، تشكيل لجنة تحقيقية لكشف أسباب مجزرة كوثا.

وقال منديل إنه “نتابع بالم مع الجهات القضائية والأمنية ماحصل في قضاء كوثا هذا اليوم من عملية أمنية راح ضحيتها اطفال ونساء”.

واضاف ان “ماحصل اليوم من إزهاق لأرواح أشخاص ابرياء جريمة كبيرة لايمكن السكوت عنها، إننا في الوقت الذي ندين ونستنكر فيهالحادثة الجنائية ، نؤكد عدم السماح بالمتاجرة بالدم العراقي البريء”.

وأعلن منديل عن “تشكيل لجنة تحقيقية ستكشف عن الأسباب التي أدت لوقوع هذه المجزرة ، مشددين على أن المجرم الحقيقي سينالالجزاء المناسب لهكذا فاجعة ولن يفلت من العقاب”.

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