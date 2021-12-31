الإعلام الأمني تصدر توضيحا بشأن حادثة جبلة

2021/12/31 | 01:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن حادثة جبلة شمالي بابل.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القوات الامنية قامت بملاحقة متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل وبعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الامنية ما ادى الى أصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب التي شرعت بفتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين في منزل بالمنطقة انفا".وأكدت أنه "سيصدر بيان لاحق بالتفاصيل حال الانتهاء من التحقيقات والمتابعات التي تنفذها القوات المختصة".

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