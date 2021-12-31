2021/12/31 | 01:05 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _l5W08Aun_c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اغتصاب طفلة".. جريمة تهز الشارع العراقي وتثير الرأي العام) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اغتصاب طفلة".. جريمة تهز الشارع العراقي وتثير الرأي العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).