"لم يكن يعلم أنه مغادر".. غني يروي ظروف فراره من كابل

2021/12/31 | 01:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدّث الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، الخميس، عن عملية فراره من البلاد عقب استيلاء طالبان على العاصمة كابل، قائلا إن القرار اتخذ في غضون "دقائق" وإنه لم يكن يعلم أنه سيغادر البلاد حتى إقلاع طائرته.

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