2021/12/31 | 01:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

اصدرت خلية الاعلام الامني، الجمعة، بيانا بشأن مجزرة محافظة بابل.

وقالت الخلية في بيان، "تود خلية الاعلام الامني ان توضح ان القوات الامنية قامت بملاحقة متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل".

واضافت، "بعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الامنية ما ادى الى أصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب التي شرعت بفتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين في منزل بالمنطقة انفا وسيصدر بيان لاحق بالتفاصيل حال الانتهاء من التحقيقات والمتابعات التي تنفذها القوات المختصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني يصدر بيان بشأن مجزرة بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني يصدر بيان بشأن مجزرة بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).