المد اليساري التحرري في القارة اللاتينية - موريس نهرا

2021/12/31 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موريس_نهرا تشهد القارة الاميركية اللاتينية تصاعدا للمسار النضالي التحرري الذي كان من ابرز رموزه التاريخية القائدان الكبيران فيديل كاسترو وتشي غيفارا اللذان جسدت افكارهما ودورهما الثوري الكبير، توق شعوب هذهالقارة الى تحقيق التحرر الوطني والاجتماعي.



ولم يكن النضال ضد السيطرة الخارجية امراً عابراً.



فقد بدأ في القرن التاسع عشر ضد السيطرة الخارجية الاوروبية، استمر من السيطرة البديلة للامبريالية الامير ......





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