2021/12/31 | 01:40 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظة غضب عراقي على قطع سكة قطار بغداد تكشف التجاوز على القانون | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1cV5zH1Utxo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظة غضب عراقي على قطع سكة قطار بغداد تكشف التجاوز على القانون | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لحظة غضب عراقي على قطع سكة قطار بغداد تكشف التجاوز على القانون | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).