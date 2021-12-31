جئنا إلى السلطة بقطار امريكي (5-4) علي صالح السعدي - عقيل الناصري

2021/12/31 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري جئنا إلى السلطة بقطار امريكي (5-4) علي صالح السعدي *** كان صدام حسين واحداً من الذين اتصلت بهم وكالة المخابرات المركزية في القاهرة.



فقد جاء صدام الى القاهرة في شباط 1960.



وبحسب سيل، فان صدام " أُسكن في شقة بحي الدقي الراقي، وكان يمضي وقته يلعب الدومينو ......





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