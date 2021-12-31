رسالة مفتوحة لقاضي المحكمة العليا يتسحاك عميت - جواد بولس

2021/12/31 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس رسالة مفتوحة لقاضي المحكمة العليا، يتسحاك عميتدرجت، منذ سنوات عديدة، على كتابة مقالتي الأخيرة في السنة، على شكل رسالة مفتوحة تُعنى بقضية عامة بارزة، أو موجّهة لشخصية معيّنة؛ وقد خاطَبتْ رسالتي المفتوحة التي كتبتها قبل إحدى عشرة سنة، مَن كانت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش؛ ثم خاطبتُ، بعدها بستة أعوام، مَن خلفتها على كرسي الرئاسة، القاضية مريام نائور .لقد مثلت أمامك مؤخرًا في عدة ملفات ك ......





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