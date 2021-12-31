2021/12/31 | 03:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل مانشستر يونايتد بالعيد الثمانين لمدربه الأسطوري السابق "السير" أليكس فيرغوسون المتواجد في المدرجات بأفضل طريقة ممكنة بفوزه على ضيفه بيرنلي 3-1 الخميس في ختام مباريات المرحلة العشرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتفال "الشياطين" بثمانينية السير أليكس بأفضل طريقة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتفال "الشياطين" بثمانينية السير أليكس بأفضل طريقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).