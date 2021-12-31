بوتين يعرب عن “ارتياحه” للاتصال الهاتفي مع بايدن ويحذر من فرض عقوبات على روسيا

2021/12/31 | 03:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو,-(أ ف ب) – أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ارتياحه للاتصال الهاتفي مع نظيره الأميركي جو بايدن، لكنه حذر من أن فرض أي عقوبات جديدة على بلاده قد يؤدي الى “تصدع كامل” في العلاقة مع الغرب، وفق ما أعلنت موسكو الجمعة.وبحث بايدن وبوتين التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا […]

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