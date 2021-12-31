السلطات العراقية تفتح تحقيقاً بعد العثور على مدنيين مقتولين في منزل إثر ملاحقتها لمطلوبين

2021/12/31 | 04:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة (العراق)-(أ ف ب) – أعلنت القوات الأمنية العراقية ليل الخميس أنها شرعت بفتح تحقيق على خلفية “العثور على جثث لمواطنين” في منزل شخص قامت القوات الأمنية بمداهمته، أثناء ملاحقتها “متهمين اثنين بالإرهاب” في بابل في وسط البلاد.وكانت ثلاثة مصادر أمنية أفادت فرانس برس في وقت سابق أن مطلوباً قتل أكثر من […]

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