تحليل يكشف النتائج السلبية للتضييق الاقتصادي على طالبان

2021/12/31 | 05:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد استيلاء طالبان على الحكم في أفغانستان، كانت أولى ردات الفعل من المجتمع الدولي، بوقف المساعدات وتجميد أصول الدولة في الخارجة، الأمر الذي يضع الدولة في أزمة اقتصادية كبيرة.

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