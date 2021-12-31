2021/12/31 | 05:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B83QQY7i1_A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العـراق يـودع عـام واحـد وعشريـن | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العـراق يـودع عـام واحـد وعشريـن | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).