روح العصر تتسرب إلى السعودية

2021/12/31 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيل في الأيام القليلة الماضية بأن روح عيد الميلاد بدأت تتسرب إلى السعودية، بعد أن نشرت صحف أميركية بينها وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز تقارير تتحدث عن مظاهر خجولة لأجواء عيد الميلاد في السعودية لأول مرة في تاريخ المملكة.

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