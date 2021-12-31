2022.. العبور من وإلى الفوضى في الشرق الأوسط

2021/12/31 | 07:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتهي العام ٢٠٢١ والشرق الأوسط يغلي بين دول تتفكك في لبنان وسوريا واليمن وليبيا، يقابله فراغ حكومي في العراق، انقلاب في السودان وانكماش اقتصادي من تركيا إلى الخليج فيما إيران تهدد وتتوعد بصواريخها الباليستية.

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