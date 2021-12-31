موسكو تعلق على المحادثات بين بوتين وبايدن

2021/12/31 | 07:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن الكرملين في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، أن موسكو أكدت على ضرورة أن تثمر المفاوضات مع واشنطن بضمانات بعدم توسع الناتو شرقا.وجاء في بيان الكرملين بهذا الصدد أن "الموضوع الرئيسي للمحادثات كان تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاتصال عبر الفيديو في الـ7 من الشهر الحالي، لإطلاق المفاوضات حول تقديم ضمانات أمنية لروسيا ملزمة قانونيا".وتابع البيان أن "فلاديمير بوتين قدم توضيحا مفصلا للمواقف الثابتة التي يقوم على أساسها المشروعان الروسيان للمعاهدة مع الولايات المتحدة والاتفاقية مع الدول الأعضاء في حلف الناتو".وأضاف البيان أنه "جرى التأكيد على أن نتيجة العمل المشترك يجب أن تكون ضمانات قانونية ثابتة تستبعد توسع الناتو شرقا ونشر الأسلحة بالقرب من الحدود الروسية.وتم التشديد على أن أمن كل دولة على حدة لا يمكن ضمانه إلا على أساس الالتزام الصارم بمبدأ عدم تجزئة الأمن".وأشار البيان إلى أن "الجانبين أعربا عن استعدادهما لحوار جدي ذي مضمون حول القضايا المذكورة"، لافتا إلى أن "بايدن أكد على المسؤولية الخاصة لروسيا والولايات المتحدة عن ضمان الأمن في أوروبا والعالم، وعدم وجود أي نية لدى واشنطن لنشر أسلحة هجومية على أراضي أوكرانيا".وأكد الكرملين أن "الجانب الروسي اوضح أن خيار العقوبات واسعة النطاق ضد روسيا في حال التصعيد حول أوكرانيا سيكون خطأ كبيرا يهدد بقطع العلاقات الروسية الأمريكية بشكل كامل". المصدر: روسيا اليوم

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