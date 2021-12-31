عبور الازمنة - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/12/31 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي عبرت القرن العشرين حالماً مع ملايين الحالمين .



لم افتح بوابة ، ولا اغلقت خلفي ممراً ، وكل ما كنت اتمناه : ان اتلمس فواصل الزمن ، تلك التي سيفصلون بها سنة 2021 عن سنة 2022 .في بلاد ما بين النهرين : كان الزمن ينساب بخفة الطائر او نعومة جلد الافعى : لا نعرف ان كان مستقيماً او دائرياً او حلزونياً .



عبرنا سنواتنا الاولى فيه : عبور الماشين على الماء ، لا تعب ولا إرهاق ، ومن غير معاناة .



كان زمن ......





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