قراءة أفقية لخريطة الراهن السياسي (2) - نجاة طلحة

2021/12/31 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نجاة_طلحة جبهة القوى الثوريةإذا كان تكوين جبهة القوى الثورية (أياً كانت التسمية) في السابق ضرورة لتثبيت مركز موحد لقيادة مقاومة الجماهير وللإتفاق على التاكتيكات حسب ما تمليه مستجدات الواقع، فإنها الآن ضرورة لتجنب كارثة مؤكدة.



فالطغمة الدولية تسابق الزمن لفرض هبوط ناعم جديد.



وقوى الهبوط الناعم تحاول إستعادة ثقة الجماهير، ولن تعييها الحيل في اللجوء للتآمر كما فعلت من قبل.



وقد بدأت الخطة عشية الإنقلاب بإست ......





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